Çukur'da Aliço öldü mü ? Yeni bölümün fragmanı yayınlandı

Çukur dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'da yaralanan Yamaç, Vartolu ve Selim tarafından hastaneye kaldırılıyor. Sultan ise İdris Koçovalı'ya rest çekerek, 'Gerekirse hayatını feda edeceksin' diyor. Salih'in ise 'Kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz' diyerek Yamaç'a, Aliço’nun fotoğrafını gösterdiği anlar “Aliço öldü mü?” sorusunu akıllara getiriyor. Peki Aliço'ya ne oldu? Rıza Kocaoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte Çukur 66. yeni bölüm fragmanı.



Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 2 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Selim ve Salih’in, yaralandığı görülen Yamaç’ı hastaneye yetiştirdiği, Sultan’ın “Gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin!” sözleriyle İdris’e rest çektiği heyecan dolu tanıtımda Damla ve Cumali yakınlaşması dikkat çekiyor.

YÜCEL ALİÇO'YU ÖLDÜRDÜ MÜ?

Salih’in, “Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz. Sakin ol!” diyerek Aliço’nun fotoğrafını gösterdiği anlar “Aliço öldü mü?” sorusunu akıllara getirirken, Yamaç’ın ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Çukur son bölüm finalinde, Yücel kaçırdığı Aliço'ya silah doğrultmuştu. Aliço'yu canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Çukur'a veda edip etmediği ise yeni bölümde netlik kazanacak.

İKİ OYUNCU VEDA ETMİŞTİ

Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Koçovalılar'ın düşmanı Yücel, Sena ve Akşın'ı öldürmüştü. Dizide ilk bölümden beri rol alan Dilan Çiçek Deniz ve İlayda Alişan Çukur'a veda etmişti.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 33. bölümünde Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur’dakiler dört bir yandan Aliço’yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak.

Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!