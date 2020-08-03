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  3. 03 Ağustos 2020 19:01

Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu'nun pozları olay oldu

Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu sosyal medyada olay olurken, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu'nun pozları olay oldu
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Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Paylaşımlarıyla adından her fırsatta söz ettiren kardeşlerden 16 yaşındaki Derin Talu'nun deniz kenarından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

MAKYAJINDAN DOLAYI ELEŞTİRİ YAĞDI
Siyah mayokinisiniyle poz veren Derin Talu, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Talu'ya ilk yorum 23 yaşındaki ablası Deren Talu'dan geldi. Deren, kız kardeşinin fotoğrafına ateş emojileri koydu.

 
16 yaşındaki Derin'in plaja giderken yaptığı makyaj ise eleştirilerin odağı oldu. Talu'nun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları "Denize giriyorsun makyaj yapıyorsun" ve "Sen nasıl 16 yaşındasın şimdi" gibi yorumlar yapıldı.

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