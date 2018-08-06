''Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı''

Beyaz Tv'nin sevilen programı ''Mertçe Sohbetler''in bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'dı.

''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.

Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi.

''3 MİLYON DOLARLIK KOLYE DE TAKTIM, ÇADIRDA DA YATTIM''

25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; '' Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim.'' dedi.

İki üç hayatı da yaşayabileceğini söyleyen sanatçı, malının mülkünün çoğunu kaybettiğini, ara sıra çocuklarıyla kamp yaptığını ve çadırda kaldığını da sözlerine ekledi. Sürekli çalışan ve üreten bir kadın olduğunu belirten Yeşim Salkım; ''Ben parasız kalmam. 70 yaşına kadar şarkı söylerim oyunculuk yaparım yine yaşarım. Gerekirse 1000 TL'ye tüm barlarda şarkı söyler yine geçinirim.'' diye de ekledi.

''DEMET AKALIN SANATÇI DEĞİL, ŞARKICI. MARKA TAKINTISI VAR ONUN GİBİ GİDİP BİR AYAKKABIYA 5000 EURO VERMEM''

Herkes sanatçı olamaz diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti.

Demet Akalın'ın marka takıntılı bir ünlü olduğunu söyleyen Salkım, ''Bana hiçbir katkısı olmayacak bir ayakkabıya Demet Akalın gibi 5000 euro vermem'' dedi.