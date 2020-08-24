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  3. 24 Ağustos 2020 14:54

Demet Akalın: Yaşamadığımız eve 1500 TL fatura gelmiş

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Çeşme'de olmasına rağmen yaşamadığı evine gelen 1500 liralık elektrik faturasını görünce isyan etti.

Demet Akalın: Yaşamadığımız eve 1500 TL fatura gelmiş
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Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, doğal gaz rezervinin bulunmasına çok sevindiğini ancak evine gelen elektrik faturasını çok bulduğunu söyledi.

"GAZ MÜJDESİ ÜLKEMİZİN İÇİN GURUR VERİCİ"
Önceki gün kızı Hira ve Okan Kurt ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesine çok sevindiğini belirterek "Muhteşem bir şey. Ülkemiz için inanılmaz gurur verici bir şey. Merak ettim bize ne kadar yeter diye" dedi.

"YAŞAMADIĞIMIZ EVE 1500 TL FATURA GELMİŞ"
Çeşme'de olmamasına rağmen oradaki evine gelen eletrik faturasından isyan eden Demet Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Çeşme'de olmamamıza rağmen çok yüksek elektrik faturası geldi. Hiç yaşanmayan eve bir buçuk milyar gelmiş. Hayır ben doğal gazdan yakınmıyorum. Elektrik faturası çok yüksek geldi. Ondan yakınıyorum."

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demet akalın , elektrik faturası
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