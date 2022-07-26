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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, nikah tarihini açıkladı.

''Aşk Taktikleri 2” filminin çekimlerine başlayan Demet Özdemir, bu akşam sevgilisi Oğuzhan Koç’la bir mekan çıkışı görüntülendi. Göcek tatilinde Koç’un karın baklavaları çok konuşulmuştu. Uzun süre spor yaptıklarını açıklayan Koç “Bütün kış spor yaptım ama bu konuda hiç konuşan biri olmadığım için ne konuşacağımı ben de bilmiyorum” dedi. Demet Özdeemir, Oğuzhan Koç’un karın baklavalarının gerçek olup olmadığı sorusuna “İsterseniz gerçek olup olmadığını bana sorun” dedi. Koç da “Hazır aldım, internetten sipariş ettim” esprisini yaptı.

Demet Özdemir nikah tarihiyle ilgili de “Size sürprizimizi yapalım. Çok konuşuldu. 28’i dediler ama 26 Ağustos’ta İstanbul’da evleniyoruz. Tarihin bir özel anlamı yok. O gün uygunuz” dedi. Özdemir, sevgilisine düğünde 1 milyon TL’ye saat hediye edeceği haberinin de doğru olduğunu söyledi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

 

Etiketler demet özdemir oğuzhan koç nikah
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