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Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: ''Eşin Selin Ciğerci ile evlensin''

Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: ''Eşin Selin Ciğerci ile evlensin''

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık eşinden boşanmasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz şubat ayında ağlayarak çektiği videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile boşandı. Bu haberi Söylemezsem Olmaz programında yorumlayan Deniz Akkaya, çok sert ifadelerde bulundu.

"EŞİN SELİN CİĞERCİ İLE EVLENSİN"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında konuşan Deniz Akkaya, "Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir" dedi.

Yeliz Yeşilmen sessiz sedasız boşandıYeliz Yeşilmen sessiz sedasız boşandıMagazin

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

DENİZ AKKAYA VE YELİZ YEŞİLMEN ARASINDA NE OLDU?
Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz yıllarda eşinin yatakta atletli bir fotoğrafını paylaşmış Deniz Akkaya da fotoğrafa "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" yazmıştı. Bu sözlerinden sonra Yeşilmen ve eşi Deniz Akkaya'yı sert bir dille eleştirmişti.

Etiketler yeliz yeşilmen deniz akkaya selin ciğerci
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