Deniz Akkaya'nın acı günü

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özel hayatıyla ilgili özellikle de kızıyla zor günler geçiren ünlü manken Deniz Akkaya'ya acı haber geldi. Deniz Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti.

Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Akkaya, kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini hatta aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki göstermişti. Akkaya, kendi babasının eski eşi Önbilgin'in tarafını tuttuğunu öne sürerek "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık .annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim" demişti.