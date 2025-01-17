Deniz Akkaya'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası
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Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajerini darp ettirip aracına el koyduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Y.'yi darp ettirip aracına el koyduğu gerekçesiyle 5 kişiyle birlikte 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, "Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hüküm verdi.
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