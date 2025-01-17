Deniz Akkaya'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası

''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım''

Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 1+1 ve 2+1 seferberliği başlıyor

Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor

Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti