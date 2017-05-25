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  3. 25 Mayıs 2017 11:03

Deniz Seki'ye tahliye öcnesinde büyük şok

Tahliye olabilmek için gün sayan Deniz Seki peş peşe açılan icra davaları bekliyor.

Deniz Seki'ye tahliye öcnesinde büyük şok
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Kesinleşen cezasının toplam 3,5 yılını hapiste geçiren, kalan 1 yılında ise denetimli serbestlikten yararlanan sanatçı, büyük bir heyecan yaşıyor. 5 Haziran akşamı tahliye olmaya hazırlanan Seki, hapishane çıkışında kaçmak yerine, basın toplantısı düzenleyecek. İkinci kez girdiği hapishaneden bu kez daha da güçlenerek çıkmaya hazırlanan Deniz Seki’yi maddi anlamda ise pek de hoş bir tablo karşılamayacak.

Duymayan Kalmasın programının haberine göre Seki, peş peşe icralarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Öyle ki, sanatçının sadece 2007 model kapalı kasa 34 BAL .. plakalı aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz birden var. Bunlardan 1.’si Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz... İkincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi’nin haczi... 3.’sü 35. İcra Dairesinin haczi ve 4. haciz ise eski oturduğu lüks sitedeki lüks evin 7 bin 500 TL’lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi’nin koyduğu haciz... Öte yandan cezaevi çıkışı mali açıdan tatsız bir tablonun karşılayacağı sanatçının şimdiden 2,4 milyonluk 20 konserlik anlaşma yaptığı, hapisten çıkar çıkmaz da borçlarını kapatacağı belirtiliyor.

deniz seki , haciz , icra