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  3. 02 Nisan 2020 12:17

Deren Talu'dan ''çok açık giyiniyorsun'' eleştirilerine bu yanıtı verdi

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Talu dekolteli giyinmesiyle ilgili gelen sorulara bakın ne yanıt verdi.

Deren Talu'dan ''çok açık giyiniyorsun'' eleştirilerine bu yanıtı verdi
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Ev karantinası günlerinde sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan ünlü isimler can sıkıntılarını gidermek ve takipçileriyle daha fazla diyalog kurabilmek adına soru-cevap etkinlikleri gerçekleştiriyor. 23 yaşındaki Deren Talu da pek çok ünlü isim gibi Instagram hesabı üzerinden böyle bir etkinlik gerçekleştirdi ve hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaştığı çekici pozlarla kendisinden söz ettiren Deren Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi. Güzellik konusunda annesini ilk sıraya oturtan Deren, oyunculuk konusundaki idolünün ise Beren Saat olduğunu söyledi.

 Talu, bir takipçisinden gelen “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun” şeklindeki soruya ise “Hayır” cevabını vermekle yetindi.

Talu dudaklarında da dolgu olmadığını açıkladı.

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Deren Talu
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