Deren Talu'ya binlerce beğeni ve yorum yağdı

Deren Talu, arkadaşı Melissa Nahcivan ile birlikte Coachella Müzik Festivali'nden fotoğraf paylaştı. Deren Talu'nun sosyal medya paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı...

Oyuncu defne samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızı Deren Talu, Amerika Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi alıyor.

19 yaşındaki Deren, arkadaşı Melissa Nahcivan ile Kaliforniya'ya geçti. Ana Beatriz Barros, Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı Coachella Müzik Festivali'nde eğlendi.



Eser Yenenler ile kısa bir aşk yaşayan, sosyetik güzel Dila Tarkan da festivalde.