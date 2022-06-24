Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, ezan paylaşımı ile dikkat çekti.
Ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Twitter hesabından gündeme dair yorumlar yapan Soydan, bir süre önce Twitter hesabını kapatma kararı almıştı.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Soydan, son yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Instagram hesabından sabah ezanını paylaşan Didem Soydan, paylaşımına 'Hep diyorum, bizim hoca bambaşka okuyor.' notunu düştü.
Kısa sürede sosyal medyada gündeme gelen Soydan'ın paylaşımına çok sayıda övgü geldi.
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