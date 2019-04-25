Dilan Çiçek Deniz'den Cyle Larin iddiasına sert yanıt

Beşiktaşlı futbolcu Larin'in güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e attığı mesaj attığı iddiası sosyal medyada yankılanmıştı.

Beşiktaşlı futbolcunun, Çiçek'e DM'den attığı mesajda, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" dediği iddia edilmişti. Güzel oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu diyaloğu yalanladı.

İşte Dilen Çiçek Deniz'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

Bugün internet ve yazılı basında çıkan "Dm'sine gelen mesaj" içerikli haberler kesinlikle asılsızdır. Taraflar adına rencide edicidir. Hiç tanımadığım kişiler ve özel hayatım ile ilgili üretilen "dedikodu"ların ajansımdan bilgi alınmadan haber yapılmasını kınıyorum.

"AYNI SAYGININ GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUM"

Ben basın ile her zaman saygı çerçevesinden bir iletişim kurmuşumdur. Aynı saygının bana da gösterilmesini, bilgi alınarak hakkımda haber yapılmasını bekliyorum. Gerek özel hayatımla gerekse kişisel haklarımla ilgili yazılı ve görsel basında yapılan "üslupsuz ve rencide edici" haberler ile ilgili bundan sonra gerekli hukuksal tedbirleri alacağımı bildirmek isterim.