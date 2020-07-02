Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e: Çocuk evrakla yapılmıyor

Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki ev polemiğinde gerginlik devam ediyor. Kendisine ev vereceğini söyleyen ancak sonradan vazgeçen babasına sert sözlerle yüklenen Çıtak, sevgisizlikten yakındı.

"EVRAK GÖNDERMEDİĞİ İÇİN EV ALAMADI"

Dilan Çıtak, daha önceki açıklamalarında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine Kuşadası'nda bir ev vereceğini, ama vaadedilen evin verilmediğini söyledi. Bu konuya cevap veren Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUK EVRAKLA DEĞİL HİSLERLE YAPILIR"

Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Dilan Çıtak, babasının bu sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı: "Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım. Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş."

"İNSANIN SALAK YERİNE KONMASI YANLIŞ"

"Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar'ın hakkı Sezar'ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim."