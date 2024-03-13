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Düğününe bile katılmamıştı... Murat Cemcir'den yeni Ahmet Kural açıklaması

Düğününe bile katılmamıştı... Murat Cemcir'den yeni Ahmet Kural açıklaması
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, birlikte Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi projelerde çalışarak kariyerlerini birlikte inşa ettiler. Ancak son zamanlarda aralarında buzların olduğu söylentileri gündemi meşgul etti. Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir'den ise yeni bir açıklama geldi.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisine nazar değmiş ve araları açılmıştı. 2020 yılından beri birlikte projede yer alamayan ve beraber görüntülenmeyen ünlü oyuncuların küs olduğu ortaya çıkmıştı.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününde gözler Murat Cemcir'i aramıştı. Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in neden küstüğü merak edilirken iki taraftan da bu zamana kadar hiç net bir açıklama gelmemişti.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Murat Cemcir ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 'Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem bana küser insanlar. Ben dururum sonra geri gelirler barışırlar geri giderler.' dedi. Cemcir, muhabirlerin 'geldi mi? sorusuna ise 'yok' yanıtını verdi.

ENGELLEDİ Mİ?

Ünlü oyuncuya 'Size WhatsApp'tan davetiye göndermiş ama siz hiçbirine katılmadığınız için özel olarak da aramış' sorusu yöneltildi. Cemcir ise 'Ben WhatsApp'a bakmıyorum. Bazı numaralara bakmıyorum' dedi.

Bunun üzerine 'Numarası engelli mi?' diye soruldu. Murat Cemcir ise 'yok engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım.' yanıtı verdi.

Etiketler ahmet kural murat cemcir arkadaş
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