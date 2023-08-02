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Dünya moda devleri Türk güzelin peşinde

Dünya moda devleri Türk güzelin peşinde
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Bir döneme "Sivaslı Cindy" olarak damgasını vuran Tülin Şahin yaz tatilini geçirmek için gittiği Danimarka'da modanın devlerini peşine taktı.

Tülin Şahin yaz tatilini geçirmek için doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti. Ülkenin ünlü markaları ve tasarımcıları da yaklaşan Kopenhag Moda Haftası'nda kıdemli mankeni podyuma çıkarmak için yarışa girdi.

Tülin Şahin, Hollandalı genç tasarımcı Tess Van Zallinge'nin defilesinde yürümeye karar verdi.

Zallinge, Tülin için "İlham veren bir süper model" yorumunu yaptı.

 

Etiketler tülin şahin manken sivaslı cindy
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