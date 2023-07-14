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Dünya yıldızı şarkıcı Türkiye'ye geliyor; bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Dünya yıldızı şarkıcı Türkiye'ye geliyor; bilet fiyatları dudak uçuklattı!
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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos'ta Antalya'daki bir otelde konser verecek.

Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konserini Antalya’da verecek.

Aguilera, Belek’teki bir otelde 8 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşacak.

Aguilera’nın konserini ayakta izlemek 450 Euro (13 bin TL), locada izlemek ise 35 bin Euro (980 bin TL).

Dünyaca ünlü sanatçı Aguilera, 7 kez Grammy Ödülü’ne değer görüldü.

Müzik kariyerine 1999’da ‘Christina Aguilera’ albümüyle başlayan şarkıcı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.

Aguilera en çok ‘Genie in a Bottle’, ‘Lady Marmalade’, ‘Hurt’, ‘Candyman’ ve ‘I Turn to You’ adlı şarkılarıyla tanınıyor.

Etiketler Christina Aguilera konser bilet konser bileti Christina Aguilera konseri antalya
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