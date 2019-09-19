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  3. 19 Eylül 2019 11:52

''Dünyanın en ateşli hava durumu kızı''na müstehcen fotoğraf şoku

Meksikalı ünlü hava durumu sunucusu Yanet Garcia'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar ve video linki takipçilerini şoke etti. İşin aslı ise çok başkaydı.

''Dünyanın en ateşli hava durumu kızı''na müstehcen fotoğraf şoku
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Meksika'da bir televizyon kanalında hava durumu programı sunan Yanet Garcia ülke çapında büyük üne kavuştu. 'Dünyanın en ateşli hava durumu kızı' olarak tanınan ve sosyal medya hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan Yanet Garcia, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

ONA AİT OLMAYAN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI YAYINLADILAR

Yanet Garcia'nın Instagram hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, ünlü televizyon yıldızına ait olmayan müstehcen hesaptan paylaştı. Hesap bilgilerini değiştiren bilgisayar korsanları, Garcia'nın fotoşoplanmış bir görselini paylaşarak, "Hikayeme tıklayın, hikayedeki linke tıklayın, en az bir adet ücretsiz uygulamaya yükleyin ve 47 dakikalık seks kasetimi görüntüleyin." yazdı.

Söz konusu linkin, hediye çeki gibi ödüller kazanmak için kişisel bilgilerin girildiği bir internet sitesine yönlendirme yaptığı anlaşıldı. Hesabının ele geçirildiğini fark eden Garcia, Twitter hesabı üzerinden Instagram'a ulaştı ve yardım talebinde bulundu.

Instagram hesabı tekrar Garcia'ya geri verdi.


 
 

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