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  3. 30 Ekim 2018 10:32

Düşen helikopterin içerisinden yasak aşk çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha, kulübün otoparkına düşen helikopterde, yanındaki 4 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Düşen helikopterden ise yasak aşk çıktı!

Düşen helikopterin içerisinden yasak aşk çıktı
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Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

Leicester City'den yapılan yazılı açıklamada, kulübün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi. Srivaddhanaprabha'nın yanında olan ve kimliği henüz açıklanmayan dört kişi de kazada öldü.

KAZADAN YASAK AŞK ÇIKTI

Hayatını kaybeden isimlerden biri ise Nursara Suknamai... Evli olan Srivaddhanaprabha'nın Tayland güzeli asistanı Nursara ile yasak aşk yaşadığı haberleri bir anda gündem oldu.

Srivaddhanaprabha, Forbes’un zenginler listesinde toplam 4,9 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengin beşinci iş insanı olarak yer alıyordu.

Ünlü milyarder, Tayland merkezli duty free zinciri King Power’ı 80’li yılların sonunda kurarak yıllık geliri 3,3 milyar dolar olan uluslararası bir şirkete dönüştürmüştü.

Srivaddhanaprabha, 2010 yılında İngiliz Leicester City futbol kulübünü 39 milyon sterlin karşılığında satın almış, kulüp 2015-2016 sezonunda Barclays Premier League şampiyonu olmuştu.

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