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  3. 06 Nisan 2020 10:48

Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı Ebru Polat son olarak bir arkadaşıyla görüntülü aramayı paylaşarak dikkat çekti.

Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı
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Son olarak Seda Akgül'ün kendisine 'şişme bebek' demesiyle gündeme gelen Ebru Polat sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Yaptığı danslarla konuşulan Polat karantinada evden çıkmıyor.

Ebru Polat son olarak arkadaşıyla yaptığı görüntülü aramadan bir kareyi paylaştı.

Arkadaşının suratını değil göğüslerini paylaşan Polat paylaşıma ise "Bu da benim arkadaşıma verdiğim ceza" notunu düştü.

Polat'ın son olarak "Tarkan gibi hayranımla evleneceğim" sözü gündem olmuş Polat o sözü 2 yıl önce söylediğini açıklamıştı.

 

 

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