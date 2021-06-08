Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler...

Ebru Polat, Ece Üner'in sunduğu haberleri izlerken sosyal medya hesabından öfkesini dışa vurduğu bir video paylaştı.

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat son dönemlerde zamanını çıkardığı kozmetik markasının işleriyle geçiriyor.

Sevgili ve ailesiyle sık sık paylaşımlar yapan ve gündeme dair yorum yapmaktan da çekinmeyen ünlü isim son olarak Ece Üner'i izlerken çileden çıktı. Üner'in sunduğu bir haberi gören Ebru Polat sinirlenip ağzını bozdu.

Polat paylaşımında "Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler. Erkeklikleri kadınlara anca y.vşağa bak sen" dedi.