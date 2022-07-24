Ebru Polat: ''Tanga videolarını görünce bir cesaret gelmiyor değil''

Yıllar önce podyumlardan sahnelere transfer olan Ebru Polat sosyal medyada kendisine gelen "Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebilirsiniz" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Şarkıcı Ebru Polat ünlülerin son dönemde müsthecen pozlarını paylaşarak para kazandığı Onlyfans'a girdi. Son dönem de dekolteli pozlarını paylaşan ve üstsüz pozuyla da gündeme gelen Polat takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ebru Polar bir takipçisinin Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebileceğine dair sorduğu soruya da yanıt verdi.

Ebru Polat açıklamasında "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" dedi.