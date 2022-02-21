Ebru Polat'ın ''popo'' paylaşımı olay yarattı

Şarkıcı Ebru Polat yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şoke etti. Kozmetik markası olan Polat, reklam yapmak için bu sefer de bir kadının poposunun fotoğrafını paylaştı.

Ebru Polat markasının reklamını yapmak için sınırları zorladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden inmeyen şarkıcı yine olay yaratan bir paylaşıma imza attı. Ebru Polat reklam yapmak için bir kadının poposunun değişimini paylaştı.

Polat şoke eden paylaşıma, "Biz bu işte çok iyiyiz" notunu düştü. Polat'ın gönderisi kullanıcıların tepkisine neden oldu. Paylaşıma kullanıcılar, "Bu kadarına gerek var mıydı?" yorumları yaptı.