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Ebru Polat'tan ''memem küçük'' diyen takipçisine olay yanıt

Ebru Polat'tan ''memem küçük'' diyen takipçisine olay yanıt
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Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya üzerinden kendisine "kocam memem küçük olduğu için benimle yatmıyor" diye yazan takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Ebru Polat takipçilerinden gelen +18 itirafları paylaşarak sık sık gündem oluyor. Ebru Polat yine kendisine gelen bazı sorulara yanıt verdi.

Ebru Polat'a bir takipçi şu mesajı yazdı:

"Kocam memem küçük olduğu için benimle yatmıyor. Sence doğru mu?"

EBRU POLAT: ELLETME...

Ebru Polat bu mesajı pas geçmedi ve takipçisine bomba bir yanıt verdi. Şarkıcı mesajı yayınlayarak "Seni memen için seven bir kocan var ise ve sen de hâlâ onu sevebiliyorsan cidden ne denebilir ki aşkım sana da ya... "dedi.

Polat açıklamasının devamında ise "Kız ne duruyorsun git büyüt memeleri ve kocana asla elletme çatlasın y.vşak" diyerek şoke etti.

 

 

Etiketler ebru polat elletme meme
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