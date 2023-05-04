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Ebru Şancı'dan Demet Özdemir hakkında bomba iddia!

Ebru Şancı'dan Demet Özdemir hakkında bomba iddia!
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Yorumcu Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Demet Özdemir hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşanma davasına katılacak. Boşanma kararı alarak herkesi şoke eden iki ünlü isim farklı iddialarla gündeme geliyor.

Son olarak Ebru Şancı ilginç iddiasıyla dikkat çekti. Şancı yorumcu olduğu programda "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" dedi.

Bircan Bali ise bunun üzerine "Çok üzücü. Bir iddiadan bahsediyor Ebru ama kötü" yorumunda bulundu.

Etiketler demet özdemir oğuzhan koç
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