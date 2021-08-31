Ebru Yaşar: Kıbrıs’ta tek fire vermeyen ben oldum

Son albümü ‘Gel de Sevme’ ile satış rekorları kıran Ebru Yaşar, Kıbrıs Concorde Luxury Resort’ta sahne aldı.

Konser maratonuna pandemi sonrası hız veren Yaşar, performansıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Yoğun talep üzerine büyük balo salonuna alınan konseri yaklaşık 2500 kişi izledi. Pandemi sonrası ilk kez yavru vatan Kıbrıs’ta sahne alan Yaşar, “ Önemli olan burada bulunabilmekti. Buna da şükür”dedi.

"Kolay değil ne testlerden gelip geçtik"

Kıbrıs’a kendisi gibi konser vermeye gelen Bülent Ersoy ile Aleyna Tilki’nin sorunlar yaşadığı haberlerine üzüldüğünü belirten, Yaşar, “Pandemi o kadar mesafe koyduki aramıza bugün fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım, yanımdaki insanlar fire vermeden geldik. Kolay değil ne yollardan ne testlerden geçtik. Herkes orada baya bir trafiğe takıldı. Ama nihayet geldik. Sizlerleyiz şeref verdiniz. Huzurlarınız da olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum” dedi.