Ece Üner canlı yayında çılgına döndü!

Ece Üner, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Ece Üner ile Susma” programında çileden çıktı. Ece Üner, programda yer alan Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında çılgına döndü.

"Ece Üner ile Susma Programı'nın sunuculuğunu yapan Ece Üner, canlı yayında çileden çıktı. Programda Ali ve Naime arasında geçen yüzleşme sırasında çiftin çocukları üzerinden birbirleriyle pazarlık yapması Ece Üner’i adete delirtti.

Canlı yayında sinir krizi geçiren Ece Üner, sosyal medyanın da gündemine düştü. "Ece Üner ile Susma programı", sezon başındaki rahatsız edici tanıtımı ile de izleyicilerden tepki çekmişti.

"ÇOCUK MAL DEĞİL"

Canlı yayında Ali, Naime’ye, çocuklarını tek bir şartla gösterebileceğini söyledi ve ardından da herkesi şok eden ifadeler kullandı.

Ali, Naime’ye “Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını istediğin günde istediğin saatte sana gösteririm” dedi. Konuya kayıtsız kalamayan Ece Üner ise “Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz, çocuk bir mal değildir” diyerek canlı yayında çileden çıktı.

Ece Üner, "Bu bir tehdittir. Çocuklar üzerinden pazarlık edemeyiz. Bunu asla kabul etmiyorum. Çocuk mal değil. Nasıl oluyor çocuklar için canımı kanımı veririm, ben de bu çocukların sağlıklı ortamda büyümesi için, Türkiye'deki bütün bu mağdur edilen çocuklar için canımı kanımı veririm. Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor. Hiçbir şekilde ortaya koyamazsınız çocukları" dedi.