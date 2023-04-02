Eda Ece’den Kızılcık Şerbeti dizisine destek

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, 5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti’ne destek paylaşımında bulundu.

Son dönemde ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti’nin yayınına RTÜK durdurma kararı verdi. 1,5 milyon liralık idari para cezası verilen dizi ekranlarda olmayacak.

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, destek paylaşımı yaptı:

“Ece, “Nursema’ma dokunma, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve tüm emek verenleri başarılarından dolayı tebrik ederiz. Başta da Zeynep Gür, bu diziyle yazarlarımız aynı biz de yaşadık geçmişte bunları. Ama müdahale edece şiddet içerikli çok iş var zaplayalım onları görelim”

İşte o paylaşım: