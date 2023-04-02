için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eda Ece’den Kızılcık Şerbeti dizisine destek

Eda Ece’den Kızılcık Şerbeti dizisine destek

Eda Ece’den Kızılcık Şerbeti dizisine destek
Güncelleme:

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, 5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti’ne destek paylaşımında bulundu.

Son dönemde ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti’nin yayınına RTÜK durdurma kararı verdi. 1,5 milyon liralık idari para cezası verilen dizi ekranlarda olmayacak.

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, destek paylaşımı yaptı:

“Ece, “Nursema’ma dokunma, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve tüm emek verenleri başarılarından dolayı tebrik ederiz. Başta da Zeynep Gür, bu diziyle yazarlarımız aynı biz de yaşadık geçmişte bunları. Ama müdahale edece şiddet içerikli çok iş var zaplayalım onları görelim”

İşte o paylaşım:

Etiketler Kızılcık Şerbeti eda ece destek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kastamonu'da gece yarısı deprem!
İşte milletvekili adayı olan ünlü isimler
Romanlar 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyeceklerini açıkladı
Bakan Bilgin tarih verdi: EYT'linin ilk maaşı ne zaman yatacak?
Sinan Oğan soruları cevapladı: Dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu yorumu
Aylık 12 milyon TL kazanan Şeyma Subaşı abonelik ücretlerine zam yaptı
İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler!
Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
Naci Görür'den Kastamonu depremi sonrası açıklama
Uzman isim uyardı: Müsilaj tehlikesi yeniden kapıda