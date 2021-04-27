EDHO hayranları çok üzülecek! 6 yıllık oyuncu veda ediyor!

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi rolüne hayat veren Savaş Özdemir projeye veda ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonunda da salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizide bu akşam flaş bir gelişme yaşanıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni bölüm fragmanlarında vurulduğu gösterilen Tipi rolüne hayat veren Savaş Özdemir projeye veda ediyor.

6 yıldır dizide rol alan Özdemir'in son çekimleri sırasında duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.