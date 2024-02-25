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Efsane geri dönüyor! Harry Potter hayranlarına müjde

Efsane geri dönüyor! Harry Potter hayranlarına müjde
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Dünyayı kasıp kavuran Harry Potter serisi dizi olarak izleyiciyle buluşacak. 7 sezon sürmesi beklenen dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu.

Hayranlarının merakla beklediği Harry Potter'ın büyülü dünyasını anlatacak olan dizinin 2026’da yayınlanacağını açıklandı. 

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı roman serisindeki her kitabın bir sezona uyarlanması sebebiyle 7 sezon sürmesi beklenen dizi ile ilgili müjdeli haberi, Warner Bros Discovery CEO’su David Zaslav verdi. 

Zaslav, HBO Max’in CEO’su Casey Bloys'un ve Warner Bros’tan Channing Dungey'in serinin yazarı J.K. Rowling ile Londra’da görüştüklerini söyledi. Zaslav, “Her iki taraf da Harry Potter serisini yeniden canlandıracakları için heyecanlı. Dünyanın dört bir yanındaki Harry Potter hayranlarına yeni hikâyeler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

12 yılın ardından diziyi yeniden ekrana getirecek olan HBO Max, dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.

Etiketler harry potter dizisi J. K. Rowling HBO Max
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