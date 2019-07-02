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  3. 02 Temmuz 2019 11:40

Emre Aşık'ın çocukları annesinin elinden alındı ! Sinir krizi geçirdi

Futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosunun ortaya çıkmasının ardından açtığı davayla 3 çocuğunun velayetini aldı. Çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi.

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Ünlü futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gören Emre Aşık,6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Davayı kaybeden Yağmur Sarnıç ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu. Cengiz Semercioğlu'nun programında yer alan habere göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.

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