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  3. 08 Ocak 2020 11:53

Ercan Kesal'dan Çukur itirafı ! Diziden neden ayrıldı ?

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı. Ünlü oyuncu, ''Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim'' dedi.

Ercan Kesal'dan Çukur itirafı ! Diziden neden ayrıldı ?
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Usta oyuncu ve senarist Ercan Kesal, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinin kadrosunda ayrılan Kesal, bu ayrılığın nedenini de anlattı.

"KAYIPLARIM BANA ÇOK ŞEY KATTI"
Öğrencilere yıllardır tecrübe ettiği konulardan bahseden Ercan Kesal, "Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" dedi.

"FARKLI İŞLERE YÖNELMEM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"
Dizilerin uzun sürelerinden şikayet eden Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor."

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