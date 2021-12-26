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Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı

Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, koronavirüse yakalandı. Beşikçioğlu'nun rol aldığı Bergen filminin çekimlerine ara verildi.

Sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

NTV'nin haberine göre, 51 yaşındaki oyuncunun rol aldığı "Bergen" adlı sinema filminin çekimleri de bu nedenle durdu.

Filmde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen'in katili eski kocasının rolünü canlandırıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah koronavirüse yakalanmıştı.

Etiketler erdal beşikçioğlu koronavirüs
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