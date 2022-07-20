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Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayatını kaybetti

Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayatını kaybetti

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti.

Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile kabristanlığına defnedilecek.

Ünlü oyuncu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.

 

 

 

Etiketler Erdal Beşikçioğlu
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