Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayatını kaybetti
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti.
Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile kabristanlığına defnedilecek.
Ünlü oyuncu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol