Ermenileri hedef alan Murat Övüç için karar çıktı

Sosyal medya hesabında yayınlandığı videoda Kim Kardashian'a tepki gösterirken ''Siz Ermeniler pisliksiniz'' ifadesini kullanan Murat Övüç, yargılandığı davadan beraat etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

"BENİM SÖZLERİM KIM KARDASHIAN'A"

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.

"İYİ Kİ TÜRKİYE'DE YARGI VAR"

Duruşma bittikten sonra adliyeden çıkan Övüç, bir video yayınlayarak takipçilerine davadan beraat ettiğini söyledi. Fenomen videosunda şu ifadeleri kullandı: "İyi ki Türkiye'de adalet var. İyi ki Türkiye'de yargı var. Adliyeden çıktım, duruşmam vardı. Türkiye'de bulunan Ermeni kardeşlerim bana hakaret ettim diye dava açmış. 2. kez beraat kararı aldım. Türkiye'de bulunan bütün Ermenileri çok seviyorum. Hepsine yardımlarda bulunuyorum. Hayat hepimizin, dünya hepimizin. Bana dava açan Simon Bey'i de çok seviyorum."

DHA