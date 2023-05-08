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Ersin Korkut taksiciliğe geri döndü

Ersin Korkut taksiciliğe geri döndü
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen oyuncu Ersin Korkut, Youtube'da ''Kısa Mesafe'' adlı programla ekranlara geri dönüyor. Korkut, eski mesleği olan taksi şoförlüğünü icra ederken, yolcuları yarıştırarak para ödülü dağıtacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan ve daha sonra birçok sinema filminde yer alarak kariyerinde yükselişe geçen Ersin Korkut, son projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu "Kısa Mesafe" adlı YouTube programında eski günlerine geri döndü. Çekimleri geçen hafta başlayan projede uygulama üzerinden taksi çağıran yolcuları bir sürpriz bekliyor olacak. Karşılarında Ersin Korkut'u gören yolcular hem ünlü oyuncuyla sohbet edecek, hem de genel kültürlerini test edecek.

Yolculuk süresince Ersin Korkut'un sorduğu sorulara doğru cevap veren yolcular, indiklerinde çeşitli para ödülleri kazanıyorlar.

Etiketler ersin korkut taksi kısa mesafe youtube
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