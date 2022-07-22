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Eski eşler arasında Instagram krizi: ''Beni engelleyip silmiş''

Eski eşler arasında Instagram krizi: ''Beni engelleyip silmiş''

Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan'ın Instagram'da kendisini engellediğini belirterek, ''Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum. Ama galiba öyle olmadı'' dedi.

Selen Görgüzel önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Görgüzel, özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıkladı.

Görgüzel ayrıca eski eşi Hamdi Alkan’ın kendisini artık Instagram’da takip etmediğini de belirtti: “Hamdi beni silmiş, engellemiş de… Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum. Ama galiba öyle olmadı.”

 

Etiketler selen görgüzel hamdi alkan instagram
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