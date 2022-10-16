  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eski kocasından, Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma sert tepki

Eski kocasından, Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma sert tepki

Eski kocasından, Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma sert tepki

Bir dönemin sevilen dizilerinden Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma eski kocasından yanıt gecikmedi.

2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo veren ve daha sonra estetik operasyonlar da geçiren Sihirli Annem'in Tuğçe'si sosyal medyayı aktif kullanıyor.

2016 yılnda Mustafa Keser ile evlenen ve iki kızı olan Damla Ersubaşı evliliğini daha sonra sonlandırmıştı. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi. Araları iyi olan eski karı koca çocukları için sık sık bir araya geliyor.



ESKİ KOCA SİNİRLENDİ
Ünlü isim son olarak kızıyla evde dans ettiği anları paylaştı. Pijamasıyla dans ettiği anları paylaşan Ersubaşı'na bir takipçiden çirkin bir yorum geldi.

Takipçi Ersubaşı'na "Of of bu ne g...t ya" diyerek şoke etti. Bu yorumu gören eski koca Keser "Ananın g..t daha güzel emin olabilirsin" diyerek yanıt verdi.

Etiketler Damla Ersubaşı yorum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobil alacaklar dikkat: 6+6 kuralında yeni oyun!
İş görüşmesine gitti, hayatı değişti... Türkiye şampiyonu oldu
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Alevler gökyüzüne ulaştı: İstanbul'da lüks rezidansta yangın
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay: ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip...
''Başörtüsü'' çalışmasında sona gelindi
Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür tweeti olay oldu
Bakan Dönmez Bartın maden faciasındaki son durumu açıkladı
Türk doktorların Lejla zaferi