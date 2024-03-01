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Esra Erol annesiyle pozunu paylaştı

Esra Erol annesiyle pozunu paylaştı
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Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından annesi ile pozunu paylaştı. esra

Ali Özbir ile evli olan Esra Erol, anne ve babasıyla çekilmiş fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunucunun annesini görenler, “Kızının kime benzediği belli oldu” gibi yorumlar yağdı.

ESRA EROL'UN ANNESİNİ GÖRENLER, AYNI YORUMU YAPTI 

Ünlü sunucu Esra Erol, annesi ve babası ile bir karesini paylaşarak 'Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…' notunu düştü. Sunucunun takipçileri, gönderiyi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımın altına, 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'Esra Hanım aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı. 

Esra Erol annesiyle pozunu paylaştı - Resim : 1

 Esra Erol annesiyle pozunu paylaştı - Resim : 2

 

TGRT HABER

Etiketler esra erol anne poz
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