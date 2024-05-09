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Eurovision'da İsrailli şarkıcıya sert protesto

Eurovision'da İsrailli şarkıcıya sert protesto
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Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail'i temsil eden Eden Golan'ın şarkısı, protestocuların "Özgür Filistin" sloganlarıyla bastırıldı. Eylemciler, kıyafet provası sırasında Golan'ı yuhaladı.

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail'i temsil eden Eden Golan, kıyafet provası sırasında yuhalandı. Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılar sürerken, Golan'ın 11 Mayıs'ta sahneye çıkması planlanıyor. 

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto eden eylemciler, Golan'ın provası sırasında "Özgür Filistin" sloganları atarak şarkıcıyı yuhaladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sloganların şarkıyı bastırdığı kaydedildi. 

Öte yandan, 'Stoppa Israel' adlı kuruluşun çağrısıyla yüzlerce kişi Malmö kentinde toplandı. Meydanlarda bir araya gelen protestocular, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. 

FİLİSTİN BAYRAĞINA YASAK

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu. Şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtilmişti. 

ŞARKI SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Eden Golan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan “Hurricane” adlı şarkıyı söyleyecek. İsrail'in kamu yayıncısı KAN'a göre, şarkı sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti. İsrail devlet televizyonu KAN, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti. Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine KAN, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu. Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyordu.

Etiketler eurovision prova protesto İsrail Filistin gazze tepki
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