Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan'dan Deniz Akkaya'ya ''swinger'' yanıtı

Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan'dan Deniz Akkaya'nın "uyuşturucu" ve "eş değiştirme" partileri iddiası için yanıt geldi.

Ünlü manken Deniz Akkaya ile şirketlerine kayyum atanan Eylül Öztürk'ü ve Kenan Özkan'a küfürler yağdırıp fenomen çiftin evlerinde çocukları varken uyuşturucu ve eş değiştirme partileri verdiklerini iddia etmişti.

Deniz Akkaya ile Eylül Öztürk arasında sosyal medyada karşılıklı başlayan tartışmda Deniz Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Öztürk'e Twitter'da küfürlerle dolu bir cevap verip "Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor" demişti.

Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan ise olay yaratan iddialara "Bakın biz bir şeylere cevap verip kanıtladıkça çıtanın b..kunu çıkardılar" diyerek yanıt verdi.