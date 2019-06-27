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  3. 27 Haziran 2019 16:29

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

Üç yıl önce rol aldıkları dizide tanışan ve nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çifti, ortak aldıkları karar doğrultusunda dün, anlaşmalı olarak boşandı.

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı
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Yaşadıkları güzel birlikteliği evliliğe taşıyan ve aşk dolu pozlarıyla kendilerine hayran bırakan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

14 Mayıs 2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift, Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.

Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir."

 
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, 2013'te birlikte rol aldıkları "Ulan İstanbul" dizisinin setinde başlamıştı.


 
 

Ezgi Eyüboğlu , Kaan Yıldırım
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