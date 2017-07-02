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  3. 02 Temmuz 2017 11:15

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yeni bir rekora imza attı.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti sosyal medyayı salladı
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Yılın düğünü: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendi Yılın düğünü: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 29 Haziran'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Çok sayıda ünlü isim katıldığı tören günlerce konuşuldu. Ünlü çift düğünün ardından yaptıkları paylaşımlarla yeni bir rekora imza attı.

Eşine olan duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Fahriye Evcen düğünden bir kareyi sevenleriyle paylaştı.

Bu paylaşım 21 saate tam 1 milyon 383 bin kişi tarafından beğenildi. Türkiye'de ilk kez 1 milyon barajını aşan Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten yanıt geldi.

Düğünden bir kareyi 'kalp' işaretiyle paylaşan Özçivit'in fotoğrafı 20 saatte 1 milyon 862 bin beğeni alarak Türkiye rekorunu kırdı.

Ünlü çiftin fotoğrafları toplam da 3 milyon 245 bin kişi tarafından beğenilmiş oldu.

Yılın düğünü: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendiYılın düğünü: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendi

 

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