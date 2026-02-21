Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol çifti müjdeyi verdi: ''Ramazan bereketiyle geldi''

Temmuz 2025'te nikah masasına oturan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol çifti, bebek beklediklerini duyurdu.

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker eşi Merve Dinçkol, yaklaşık 8 ay önce attıkları imzayı şimdi de bir bebekle taçlandırıyor. Gözlerden uzak, huzurlu bir evlilik süren ikili, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Temmuz 2025'te nikah masasına oturan çiftten Merve Dinçkol, belirginleşmeye başlayan karnıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşırken altına ''Ramazan bereketiyle geldi'' notunu düştü.

Paylaşımın ardından sanat ve medya dünyasından pek çok ünlü isim, Şerifoğlu ve Dinçkol çiftine tebrik mesajları gönderdi.

Haber3.com Haber Merkezi