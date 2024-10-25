Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?''

A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı yıldızı Zehra Güneş'in katıldığı bir etkinlikte kendisini görüntüleyen foto-muhabirlere verdiği tepki gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş hem kariyeri hem de özel hayatıyla bir yanda spor diğer yanda magazin muhabirleri tarafından takip edilen bir isim.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da bir etkinliğe katılan Filenin Sultanı Zehra Güneş, yerel basın çalışanı bir foto-muhabirine verdiği tepkiyle gündemde.

Zehra Güneş fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olup muhabire; "neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba" diye sordu. Güneş'in muhabire verdiği bu tepki kameralara yansırken, foto-muhabirin Filenin Sultanı'na yanıtı "gazeteciyim" oldu.