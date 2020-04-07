Fox TV, Mucize Doktor için kararını verdi!

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın başrollerde oynadığı Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren büyük ilgi gördü. The Good Doctor uyarlaması olan ve otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hayatının anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümleri hayranları tarafından sabırsızlıkla bekliyor.

TEKRAR BÖLÜMLERİYLE EKRANDA OLACAK

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi çekimleri de iptal edildi. Mucize Doktor dizisi de 28. son bölümün ardından ekran macerasına ara vermek zorunda kaldı.

2 haftadır ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek diye beklerken FOX TV'den flaş bir karar geldi. Perşembe akşamları reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi artık ilk bölümünden itibaren FOX ekranlarında yayınlanacak. 28 bölüm çekilen dizi, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da 1. bölümü ile ekrana gelecek.