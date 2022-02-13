Friends dizisi sansürlendi

Çin'deki dijital yayın platformunda ilk sezonu yayımlanan sitcom dizisi Friends'te cinsellikle ilgili sahneler sansürlendi.

Çin'in önde gelen dijital yayın platformları, popüler sitcom dizisi "Friends"teki eşcinsellik temalı sahneleri sansürledi. Friends izleyicileri LGBTİQ+ sahnelerinin ve çeşitli sözlerin sansürlendiği yayına tepki gösterdi.

CNN 'in aktardığına göre, dizinin ilk sezonunda David Schwimmer'ın canlandırdığı Ross Geller karakterinin, eşi Carol Willick'in eşcinsel olduğundan bahsettiği sahne silindi. Dizideki cinsellikle ilgili çeşitli konuşmaların da altyazılarda sansürlü bir şekilde aktarıldığı belirtildi. İzleyiciler, sosyal medya hesaplarında sansüre tepki göstererek dizinin Çin versiyonunu boykot edeceklerini söyledi. Kimi kullanıcılar da "Eğer bir şovun tam versiyonunu bu atmosferde yayınlayamıyorsanız, buraya getirmeyin" ifadelerini kullandı.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın başrollerinde yer aldığı "Friends", New York Manhattan'da ikamet eden altı arkadaşın, iş, arkadaşlık ve ilişkilerini anlatıyor.

BOHEMIAN RHAPSODY VE DÖVÜŞ KULÜBÜ DE SANSÜRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz ay da "Dövüş Kulübü" filminin sonunun değiştirilmesiyle gündeme gelen Çin'de daha önce Britanyalı müzik grubu Queen'i konu alan "Bohemian Rhapsody" filminde iki erkeğin öpüştüğü ve gey kelimesinin geçtiği yerler gibi sahneler filmden kaldırılmıştı.