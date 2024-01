Game of Thrones hayranlarına müjde

Game of Thrones efsanesinin yaratıcısı George R.R. Martin 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) animasyon dizisinin yolda olduğunu duyurdu.

Buz ve Ateşin Şarkısı dünyası, animasyon olarak hayata geçmeye bir adım daha yaklaştı. George R. R. Martin, ikonik fantastik romanlarına dayanan çok sayıda animasyon dizisinin şu anda HBO'da proje olarak çalışıldığını ancak hiçbirine henüz yeşil ışık yakılmadığını web sitesinde açıkladı. Projelerden bazıları hiçbir zaman gün ışığına çıkamayacak olsa da, bazılarının bir sonraki gelişim aşamasına geçeceğini ve Game of Thrones dünyasının beyazperdede genişletilmesine katkıda bulunacağını da söyledi. ​Daha önce, biri Yi Ti'nin Altın İmparatorluğu'nu konu alan bir seri de dahil olmak üzere üç animasyon serisinin üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı, ancak hepsinin hayata geçmesi pek de yakın değil. Dahası yazar, aynı anda dört fikrin değerlendirildiğini, ikisinin ise şu anda rafa kaldırıldığını söyledi. Martin, yaptığı paylaşımda animasyonun durumunun onu kendi hikayeleri için bu aracı kullanmaya nasıl ikna ettiğini anlattı. Martin, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Aslında HBO ve benim, Buz ve Ateşin Şarkısı dünyasında geçen kendi animasyon projelerimiz var. Henüz hiçbirine yeşil ışık yakılmadı, ancak sanırım birkaçıyla bir sonraki adımı atmaya yaklaşıyoruz. Birkaç yıl önce bu son geliştirme turu başladığında, animasyon şovları için dört fikrimiz vardı ve bazısı harikaydı. Yazar odaları ve zirveleri, taslaklar ve senaryolar zamanı gelince takip edildi... ama ne yazık ki orijinal projelerden ikisi daha sonra rafa kaldırıldı." Martin, rafa kaldırılmanın tamamen sayfa kapatma anlamına gelmediğine dair güvence verdi. 2023'ten önce, çeşitli gelişim aşamalarındaki birçok Game of Thrones yan ürününün kaderini benzer şekilde tartışmış ve her şey yolunda giderse eninde sonunda hepsini ziyaret etmeyi umduğunu açıklamıştı. ​HBO'nun bir sonraki programı, bu yaz Yeşiller ve Siyahlar'ın hikâyesini sürdürecek olan House of the Dragon Sezon 2 olacak. Yeni projeler ise “Yedi Krallığın Şövalyesi: Hedge Knight”, Sör Uzun Duncan ve yaveri Egg'in ardından üç "küçük ölçekli" sezonla Westeros'a yapılacak bir sonraki adım olacak. Bununla birlikte, üzerinde çalışılan diğer bir yan ürün olan Nine Voyages veya The Sea Snake önemli bir revizyondan geçecek. Martin, diğer animasyon projelerinin yanı sıra, anlatmayı umduğu hikayenin bütçe kısıtlamalarına uyacak şekilde serinin animasyon için de yeniden çalışılacağını açıkladı: "Ancak diğer iki animasyon projemiz üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor... ve bu arada Deniz Yılanının efsanevi yolculuklarını konu alan dizimiz Nine Voyages'i canlı aksiyondan animasyona taşıdık. Tamamen desteklediğim bir hamle. Bütçesel gösterinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark'tan Lys'e, Basilisk Adaları'ndan Volantis'e, Qarth'a kadar her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle kısıtlamalar muhtemelen canlı aksiyon versiyonunu aşırı derecede pahalı hale getirecekti. Dışarıda koca bir dünya var ve bunların hepsini animasyonla gösterme şansımız çok daha yüksek. Dolayısıyla şu anda üzerinde çalıştığımız üç animasyon projemiz var." Martin, herkese "Hollywood'da hiçbir şeyin kesin olmadığını" ve her dizinin gün ışığına çıkmadan önce kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu hatırlatarak paylaşımını noktaladı.