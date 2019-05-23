Game of Thrones'un son kralı: Finali şaka sandım!

Game of Thrones, Daenerys Targaryen’in Jon Snow tarafından öldürülmesinin ardından Bran Stark’ın Yedi Krallık’ın kralı seçilmesiyle sona erdi.

Bran Stark’ın kral olması pek çok izleyici için şaşırtıcı bir durumdu. Stark’lıktan Üç Gözlü Kuzgun’luğa geçen Bran, Demir Taht için en zayıf adaylar arasında gösteriliyordu.

Öyle ki, dizide Bran’ı canlandıran aktör Isaac Hempstead-Wright da senaryoyu ilk okuduğunda bunun bir şaka olduğunu düşünmüş.

Entertainment Weekly’e konuşan Hempstead-Wright şunları söyledi:

“Bunun gerçekten bir senaryo şakası olduğunu düşündüm. (Dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss’in) herkese, kendi karakterlerinin Demir Taht’a çıktığını yazan bir senaryo gönderdiğini düşündüm. Dedim ki, ‘Evet, güzel şaka beyler. Hadi be, bu gerçek mi?’”

Hempstead-Wright, “her ne kadar ölmeyi ve patlayan bir kafa ya da bunun gibi iyi bir ölüm sahnesinde yer almayı istemiş olsa da” finalden dolayı “mutlu” olduğunu da sözlerine ekledi.