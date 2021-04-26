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Gelin adayı Solmaz Çiros'un erotik dansı sosyal medyayı salladı

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programıyla ünlenen Solmaz Çiros adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu.

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programıyla ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu.

Solmaz Çiros, aldığı kilolarla da bir dönem gündem olurken son olarak da yaptığı kalça dansıyla dikkat çekti. Çiros'un dans videosu çoğu takipçisinin hoşuna gitmezken bazı takipçiler ise bu halini beğendi.

 

 

Etiketler Gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansı solmaz çiros
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